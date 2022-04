Austrália anuncia envio de veículos blindados para ajudar Kiev

© André Luís Alves / Global Imagens

A Austrália anunciou esta sexta-feira que vai enviar veículos blindados Bushmaster para a Ucrânia, um reforço da ajuda a Kiev na guerra contra a Rússia.

O primeiro-ministro australiano não especificou a data ou o número de blindados.

"Não estamos apenas a enviar as nossas orações, estamos a enviar as nossas armas, estamos a enviar as nossas munições, estamos a enviar a nossa ajuda humanitária, (...) e vamos enviar os nossos veículos blindados, os nossos Bushmaster também", afirmou Scott Morrison.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha feito este pedido quando se dirigiu, por videoconferência, ao Parlamento australiano na quinta-feira.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.232 civis, incluindo 112 crianças, e feriu 1.935, entre os quais 149 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4 milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

