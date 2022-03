Austrália vai disponibilizar quarta dose da vacina contra a Covid-19 em abril

© Pedro Correia/Global Imagens

A Austrália vai disponibilizar, a partir do próximo mês, uma quarta dose de vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 65 anos, anunciaram esta sexta-feira as autoridades sanitárias.

O ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, declarou que a dose suplementar vai estar disponível a partir de 04 abril para quem já recebeu uma terceira dose da vacina há pelo menos quatro meses.

A dose de reforço é "a melhor proteção contra os efeitos mais graves da Covid" e os efeitos a longo prazo do novo coronavírus, sublinhou Hunt.

Esta quarta dose será destinada prioritariamente aos grupos vulneráveis: pessoas com mais de 65 anos, pessoas indígenas com mais de 50 anos, pessoas com baixa imunidade e os residentes em lares.

Ao longa das últimas seis semanas, países como França, Alemanha e Suécia recomendaram a administração de uma quarta dose para os grupos mais vulneráveis.

A Austrália registou nos últimos dias mais de 50 mil casos diários, ou seja, cerca de metade dos casos registados um mês antes e atribuídas à variante mais contagiosas Ómicron.

O ministro da Saúde também declarou que, a partir de 17 de abril, os viajantes vão deixar de ser obrigadas a realizar um teste de despistagem da Covid-19 à chegada ao país, mas têm de estar vacinados e usar máscara no avião.

A Austrália contabilizou 5.824 mortos e 3,93 milhões de casos da doença, desde o início de pandemia.

A Covid-19 causou mais de seis milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul