Áustria bloqueia comboios italianos na fronteira de Brennero

Um comboio italiano foi bloqueado, este domingo, na fronteira com a Áustria devido a dois casos suspeitos de coronavírus a bordo. A imprensa austríaca avança que o maquinista italiano da Eurocity alertou as autoridades. Os dois suspeitos foram enviados para Verona. No entanto, outros 300 viajantes estão presos na fronteira e nenhum outro comboio proveniente de Itália pode passar.

O comboio, que partiu de Veneza para Munique, parou por volta das 15 horas em Verona, onde duas pessoas com sintomas de gripe foram retiradas. Apesar de os serviços sanitários italianos declarem os casos como não suspeitos, as autoridades austríacas decidiram não deixar passar o comboio. As ligações ferroviárias na fronteira de Brennero foram interrompidas pelas autoridades austríacas.

A Roménia está a colocar em quarentena quem chega ao país proveniente das regiões italianas de Lombardia e Veneto.

O coronavírus em Itália já infetou mais de 150 pessoas, registando-se até ao momento três mortos.

