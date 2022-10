Autarca de Nova Iorque criticado por colocar imigrantes em tendas

"Casas, não tendas", lê-se num cartaz de um manifestante © Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Imigrantes, políticos e ativistas latinos fizeram-se ouvir na quinta-feira em Nova Iorque em defesa dos milhares de migrantes que chegam àquela cidade norte-americana, exigindo que sejam colocados em casas seguras e não em tendas gigantes, como anunciou a autarquia.

"Ter um teto sobre a cabeça é um direito" e "Sim, podem", gritaram os imigrantes em espanhol nos degraus da câmara municipal, criticando o presidente Eric Adams pela forma como lida com a crise migratória.

O grupo, que incluiu congressistas democratas, disse a Adams que a decisão de abrigar imigrantes em tendas "é inaceitável" e "desumana" e exigiu como solução de "curto prazo" que fossem encaminhados para hotéis, como foi com outros que os procederam.

Os manifestantes lembraram que a crise na habitação "não é nova" e que a cidade e o estado não resolvem o problema há anos, reforçando que "não foi criada pelos novos imigrantes".

As tendas são consideradas centros de emergência -- anunciadas em 23 de setembro -- onde os imigrantes são recebidos no mesmo dia em que chegam e recebem vários serviços e ajuda para chegar ao destino final, caso optem por não ficar em Nova Iorque.

O grupo argumentou que as tendas não são adequadas para enfrentar o frio do inverno que se aproxima ou as tempestades.

Os imigrantes que chegaram a Nova Iorque fez aumentar o número de carentes de abrigo para cerca de 62.000 pessoas.

No entanto, muitos nova-iorquinos também foram despejados das suas casas e muitos outros estão a enfrentar despejos na sequência da pandemia da Covid-19.