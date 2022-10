Autocarros fiscalizados no Brasil "prosseguiram até ao destino final e os eleitores votaram"

Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil © AFP

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, Alexandre de Moraes, revelou que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, justificou as operações de fiscalização de transportes públicos de eleitores "com base no código de trânsito" e garante que todos os autocarros "prosseguiram até ao destino final e os eleitores votaram".

"Segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até ao Tribunal Superior Eleitoral explicar exatamente questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no código de trânsito brasileiro. Ou seja, um autocarro com um pneu careca, com farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita autuação", disse Alexandre de Moraes em conferência de imprensa.

O presidente do TSE assume que essas ações atrasaram a chegada de cidadãos brasileiros às urnas, mas não impediram ninguém de votar.

"Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores à sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem. Isso é muito importante. Será apurado caso a caso o que ocorreu e, segundo do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação. As vistorias foram feitas em autocarros sem condições de circular, mas esses autocarros em nenhum momento retornaram à origem, ou seja, prosseguiram até ao destino final e os eleitores votaram", assegura.

No entanto, durante a reunião entre Silvinei Vasques e Alexandre de Moraes "foi determinado que todas as operações cessassem" a partir desse momento.

Esta é a primeira vez na história do Brasil que os eleitores tiveram transporte gratuito para os locais de voto, num país em que a participação é obrigatória.

De acordo com vários órgãos de comunicação social brasileiros, a autoridade já fez mais de 500 operações do género durante este domingo. A Folha de São Paulo revela que o número é 70% superior ao que aconteceu na primeira volta, a 2 de outubro.

Silvinei Vasques já tinha utilizado a conta pessoal no Instagram para apelar ao voto em Jair Bolsonaro, na qual publicou uma bandeira brasileira e escreveu: "Vote 22. Bolsonaro presidente."

Já este domingo, Tribunal Superior Eleitoral também usou as redes socais para pedir aos cidadãos brasileiros que denunciassem qualquer tipo de irregularidade eleitoral com a frase: "Quem impede a população de votar comete crime eleitoral."