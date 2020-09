Autoridade de saúde catalã recomenda sexo em "espaços grandes e abertos" ou "sem contacto"

Barcelona © Enric Fontcuberta/EPA

A autoridade de saúde da Catalunha recomenda que as relações sexuais tenham lugar em "em espaços grandes, abertos e bem ventilados" para evitar a propagação do novo coronavírus.

Isto porque, apesar de "não haver provas de que a doença se transmita através do sexo vaginal ou anal", a exposição "à respiração ou à saliva", que transmitem o novo coronavírus, representa um grande risco de transmissão.

Num guia da Agência regional catalã de Saúde Pública com "perguntas e respostas" sobre como praticar sexo seguro durante a pandemia de Covid-19, aconselha-se ainda a "não trocar saliva como pessoas com quem não se conviva" diariamente na mesa casa.

O uso de preservativo e barreiras dentais é recomendado para o sexo oral, assim como um reforço das praticas de higiene habituais: "tomar duche e lavar as mãos com água e sabão pelo menos durante 20 segundos antes e depois do sexo".

Durante a pandemia, as práticas sexuais mais seguras são aquelas que é possível realizar "sem contacto físico com outras pessoas, como, por exemplo, a masturbação pessoal, o visionamento de vídeos eróticos, o sexting ou as reuniões sexuais virtuais".

