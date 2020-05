Autoridades alemãs realizam buscas contra grupos de extrema-direita

Polícia alemã © EPA

A polícia alemã realizou esta quarta-feira buscas em várias casas na tentativa de localizar grupos antigovernamentais de extrema-direita suspeitos de falsificação de documentos.

Os procuradores de Estugarda e Karlsruhe disseram que em 25 locais visados pelas buscas foram identificados 31 suspeitos de pertencerem ao movimento de extrema-direita "Reichsbürger" (cidadãos do Reich).

Este movimento rejeita a ordem estabelecida pelo Estado alemão e mantém contactos com outros grupos de extrema-direita da Alemanha.

Nos últimos tempos ocorreram uma série de confrontos violentos entre as autoridades e elementos do grupo do cidadãos do Reich, sobretudo em Estugarda.

De acordo com as autoridades judiciais, os suspeitos são acusados de falsificação de passaportes, cartas de condução e certificados oficiais.