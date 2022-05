Kiev alerta para mais bombardeamentos domingo e segunda-feira em várias regiões do país

© Sergey Bobok/AFP

Por Lusa 06 Maio, 2022 • 19:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Membros do conselho de segurança nacional da Ucrânia alertaram esta sexta-feira os residentes para um aumento do risco de bombardeamentos no domingo e na segunda-feira, coincidindo com as celebrações do Dia da Vitória da Rússia.

Uma publicação no Facebook na página do Centro de Combate à Desinformação, que integra o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, instou os ucranianos a não ignorarem as sirenes de ataques aéreos.

"Como as tropas russas não se podem gabar de quaisquer conquistas significativas na frente até ao Dia da Vitória, o risco de bombardeamentos de cidades ucranianas por estes dias está a aumentar", diz o 'post'.

Na sexta-feira, o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou que as autoridades não vão alargar o recolher obrigatório na capital ucraniana, já introduzido, mas que as patrulhas de rua seriam reforçadas.

Moscovo comemora a vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, no dia 9 de maio.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA