Autoridades belgas e britânicas detêm 12 pessoas em caso de tráfico humano

A Bélgica deteve dez alegados membros de uma rede de tráfico de seres humanos que terá enviado migrantes em barcos da Holanda para o Reino Unido, país onde foram detidos outros dois indivíduos relacionados com o mesmo caso.

Os migrantes foram acomodados na Bélgica em hotéis e depois transferidos para a vizinha Holanda, onde foram colocados em barcos de aluguer no pequeno porto de Breeskens com destino ao Reino Unido, informou o Ministério Público belga num comunicado.

Em dezembro passado, a polícia britânica intercetou 14 pessoas que foram transportadas dessa mesma maneira para a costa britânica.

A operação policial belga consistiu em doze buscas simultâneas, principalmente na região de Liège (leste), e resultou na prisão de dez pessoas que estão a ser interrogadas e serão levadas perante um juiz de instrução.

O Ministério Público acrescentou que o caso está a ser investigado em colaboração com as autoridades do Reino Unido, onde outras duas pessoas foram detidas após quatro buscas em residências e num estabelecimento comercial.