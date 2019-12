Autoridades britânicas resgatam 49 migrantes no Canal da Mancha

Canal da Mancha © THEOTHERSIDE-FILM.COM/@JWASHERBEYOND via REUTERS

Pelo menos 49 migrantes foram resgatados nas primeiras horas do dia desta quinta-feira no Canal da Mancha pelas autoridades fronteiriças e de patrulhamento britânicas, noticiaram esta quinta-feira os media britânicos.

Uma fonte do Ministério do Interior britânico referiu, em declarações ao canal de televisão Sky News, que as pessoas resgatadas declararam ser oriundas do Irão, Iraque e Afeganistão.

"Serão agora submetidos a uma avaliação médica e reencaminhados para as autoridades de imigração para serem entrevistados", indicou a mesma fonte.

O canal Sky News precisou que os migrantes foram levados para terra firme depois das quatro pequenas embarcações onde viajavam terem sido intercetadas por elementos da força fronteiriça e da guarda costeira britânicas.

Em meados de dezembro, as autoridades britânicas indicaram que estavam a verificar um aumento do número de pequenas embarcações de transporte de migrantes a partir da Europa para a costa inglesa, apesar do agravamento das condições atmosféricas, habitual nesta altura do ano.

Estas declarações das autoridades britânicas surgiram no mesmo dia em que mais de 60 migrantes foram intercetados por patrulhas navais britânicas e francesas no Canal da Mancha e levados para Dover, na costa britânica.

Já no dia 04 de dezembro, 79 migrantes, incluindo várias crianças, tinham sido resgatadas pelas autoridades quando tentavam entrar em Inglaterra.