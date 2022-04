Autoridades da Carolina do Sul investigam tiroteio num clube que fez nove feridos

© Google Maps

As autoridades do estado norte-americano da Carolina do Sul afirmaram que estão a investigar um tiroteio ocorrido este domingo num clube no condado de Hampton que fez pelo menos nove feridos.

A Divisão Estadual de Aplicação da Lei (SLED, na sigla em inglês) informou num email, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP), que não há registo de vítimas mortais.

As autoridades locais não disponibilizaram informações sobre a gravidade dos feridos.

Na mesma mensagem de correio eletrónico, a SLED referiu que a sua intervenção, para investigar o incidente, foi solicitada pelo gabinete do xerife do condado de Hampton, localizado a cerca de 129 quilómetros a oeste da cidade portuária de Charleston.

Este incidente aconteceu um dia depois de ter ocorrido um outro tiroteio num centro comercial em Columbia, igualmente na Carolina do Sul (sudeste dos Estados Unidos), que provocou 14 feridos.

A polícia já deteve um suspeito que terá estado envolvido no tiroteio de sábado.