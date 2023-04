Autoridades do norte da Tailândia pedem à população para ficar em casa devido à poluição

© Rungroj Yongrit/EPA

O governador da província de Chiang Mai, no norte da Tailândia, pediu esta sexta-feira a funcionários e a empresas privadas para trabalharem a partir de casa para evitar o perigoso nível de poluição atmosférica na região.

A cidade, com cerca de um milhão de habitantes, encontra-se agora no nível "perigoso", o mais elevado na escala do portal Air Visual, que mede a poluição atmosférica em todo o mundo, incluindo as partículas PM 2.5.

Esta tendência mantém-se há vários dias neste popular destino turístico devido aos incêndios florestais registados na província e ao período de queima de restolho agrícola, proibida por lei mas permitida pelas autoridades, durante a estação seca e mais quente.

Os níveis de partículas PM 2.5 - as mais perigosas e tão pequenas que podem entrar diretamente na corrente sanguínea - foram mais de 69 vezes superiores às diretrizes anuais da Organização Mundial de Saúde (OMS), de acordo com a medição do portal.

O governador provincial, Nirat Pongsitthavorn, pediu ao setor privado para ajudar os trabalhadores e funcionários públicos a permanecerem dentro de casa para "se protegerem e reduzirem o impacto na saúde" das partículas PM 2.5.

As autoridades regionais indicaram que a situação pode piorar nos próximos dias devido a vários incêndios florestais fora de controlo na área.

Outras províncias do norte, tais como Chiang Rai, Lampang e Nan, estão também a registar níveis "perigosos".

A poluição atmosférica, que se regista em todo o país há meses, é um dos temas recorrentes da atual campanha para as eleições gerais de 14 de maio, com diferentes propostas ambientais a serem apresentadas por quase todos os partidos.

Desde o início do ano, quase dois milhões de pessoas necessitaram de tratamento hospitalar para doenças respiratórias causadas pela poluição do ar, de acordo com o Ministério da Saúde Pública tailandês.