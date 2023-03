Autoridades indonésias procuram 42 desaparecidos em aluimentos de terra devido à chuva

© AFP

Por Lusa 07 Março, 2023 • 06:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Equipas de socorro indonésias continuavam esta terça-feira à procura de 42 pessoas desaparecidas, na sequência de dois aluimentos de terra desencadeados por chuvas torrenciais nas ilhas Natuna, disseram responsáveis.

Dezenas de soldados, polícias e voluntários integram as equipas de busca nas localidades de Genting e Pangkalan, numa ilha remota rodeada por águas agitadas e ondas altas no grupo de ilhas Natuna, à beira do mar do Sul da China.

A agência de gestão de catástrofes indonésia recebeu informações de que 42 pessoas estavam presas em 27 casas soterradas por toneladas de lama das colinas circundantes.

Os socorristas retiraram oito feridos nos aluimentos de terra, incluindo quatro pessoas em estado crítico, levadas para um hospital na cidade de Pontianak, na ilha de Bornéu, a cerca de 285 quilómetros de distância, de acordo com o 'site' da agência.

Os aluimentos de terra deslocaram mais de 1.200 pessoas, que foram levadas para vários abrigos.

O porta-voz da agência de gestão de catástrofes indonésia, Abdul Muhari, disse que as autoridades ainda estavam a recolher informações sobre as baixas e danos nas áreas afetadas.

Muhari acrescentou que dois helicópteros e várias embarcações transportaram socorristas e material de apoio, incluindo tendas, cobertores, alimentos e equipas médicas, oriundos de Jacarta e de ilhas próximas das Natuna.

"A distribuição de material de socorro tem sido difícil porque os feridos e os deslocados estão espalhados e são difíceis de alcançar", disse Muhari, ao mesmo tempo que as buscas estão a ser dificultadas pela chuva na zona da catástrofe, onde caíram linhas de telecomunicação e falta equipamento pesado.

Nos últimos dias, chuvas sazonais e marés altas causaram dezenas de aluimentos de terras e inundações em grande parte da Indonésia, arquipélago de 17 mil ilhas onde milhões de pessoas vivem em zonas montanhosas ou em planícies férteis perto de rios.

Em novembro passado, pelo menos 335 pessoas morreram devido a um aluimento de terras, desencadeado por um sismo de magnitude 5,6, na cidade de Cianjur, em Java Ocidental.

Também na Malásia as inundações causaram já cinco mortos e forçaram mais de 43 mil pessoas a fugir de suas casas.

A polícia malaia encontrou o corpo de uma mulher, preso num carro arrastado pelas águas, no sul do estado de Johor, onde também foram encontradas mortas mais quatro pessoas.

Johor, o segundo maior estado do país que faz fronteira com Singapura, com quatro milhões de pessoas, é o mais afetado pelas inundações, com mais de 40 mil pessoas retiradas para escolas e centros comunitários.

Vários outros estados, incluindo áreas remotas na ilha de Bornéu, foram também atingidos.

As previsões meteorológicas apontam para mais chuvas e tempestades, em partes de Johor e dos estados do leste da Malásia, o que poderá causar mais inundações repentinas. As autoridades também avisaram que as águas de mais de uma dúzia de rios em todo o país atingiram níveis perigosos.