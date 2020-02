Autoridades japonesas confirmam infeção de tripulante português

© AFP

As autoridade japonesas confirmaram este sábado que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao coronavírus Covid-19, disse fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Numa curta resposta, o MNE dá conta de que está "a insistir junto das autoridades locais para que se proceda à sua transferência para o hospital de referência".

Sem respostas, sem comida fornecida pelo navio e sem saber quando vai sair do Diamond Princess, Adriano Maranhão diz-se "revoltado". O português infetado com o novo coronavírus está há várias semanas de quarentena, no porto de Yokohama, no Japão, e lamenta, em entrevista à TSF, a falta de respostas, sublinhando que a embaixada portuguesa já tem conhecimento da sua situação.

