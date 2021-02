Autoridades moçambicanas lançam alerta de inundações no sul do país

A cidade da Beira com sinais de destruição em todas as ruas e vários bairros alagados a 23 de janeiro deste ano © LUSA

Por Lusa 02 Fevereiro, 2021 • 09:09

As autoridades moçambicanas estão a lançar avisos para a população do vale do Limpopo, no sul do país, sair das zonas baixas devido às inundações que estão previstas para os próximos dias.

"A Administração Regional de Águas do Sul apela aos residentes nas zonas ribeirinhas do rio Limpopo para saírem de imediato das zonas de risco deslocando-se para zonas altas e seguras", lê-se num comunicado divulgado esta terça-feira.

Quem puder deve retirar bens e equipamentos e "evitar a travessia dos rios Limpopo, Elefantes, Shingwedzi e Nwanetsi face à subida considerável dos seus níveis", lê-se.

A situação resulta de chuvas fortes que estão a alimentar os rios no Zimbábue e na África do Sul, desaguando em direção a leste, para o oceano Índico, na costa moçambicana.

O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas pelas intempéries.

A tempestade Chalane atingiu o centro do país no final do ano e provocou sete mortos, seguindo-se o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço de 12 mortos.