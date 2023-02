Autoridades norte-americanas fazem buscas na casa de praia de Biden

© Mandel Ngan/AFP (arquivo)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está esta quarta-feira a fazer buscas na casa de praia de Joe Biden, no estado norte-americano do Delaware.

O Presidente norte-americano "está a cooperar", garante o advogado pessoal de Biden, Bob Bauer, num comunicado divulgado esta tarde e citado pela Reuters, que remete mais informações para depois da conclusão da operação.

Bauer informa também que estas buscas estão inseridas na investigação sobre os documentos classificados que foram encontrados num escritório do líder norte-americana, sendo a terceira busca que o FBI faz a espaços de Biden: já esteve na sua habitação própria e num escritório que usou.

O Departamento de Justiça já encontrou documentos nas casas do ex-Presidente Donald Trump e do seu vice, Mike Pence.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, nomeou dois conselhos para analisarem os casos de Trump e Biden e a sua gestão destes documentos, uma vez que é ilegal reter ou remover, com conhecimento ou de forma voluntária, documentos classificados.