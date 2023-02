Aeroporto de São Petersburgo reaberto após ter sido detetado drone a sobrevoar espaço aéreo

São Petersburgo, na Rússia © EPA

Por TSF com agências 28 Fevereiro, 2023 • 09:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades russas suspenderam todos os voos e fecharam o espaço aérea à volta de São Petersburgo durante pouco mais de uma hora. O Governo local, citado pela Reuters, avança que foi detetada a presença de um objeto idêntico a um drone sobre a cidade.

A agência russa Tass indicou que o espaço aéreo foi encerrado num raio de 200 quilómetros sobre o aeroporto de Pulkovo, obrigando ao desvio de todos os voos.

O espaço aéreo foi reaberto às 12h00 locais (09h00 em Lisboa).

Durante a madrugada foram registadas explosões na cidade de Tuapse, junto ao Mar Negro, na Rússia. De acordo com as autoridades, as explosões e o incêndio que se seguiu terá sido provocado por um ataque de drone.