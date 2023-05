Autoridades ucranianas alertam para consequências de publicação de vídeos de ataques russos

A exibição de alguns desses vídeos permite à Rússia conhecer em detalhe o local onde os seus mísseis caíram © Oleg Petrasyuk/EPA

O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia considerou esta quarta-feira inaceitável o comportamento de cidadãos ucranianos que publicam vídeos de ataques russos com mísseis e drones e disse estar convencido de que serão responsabilizados.

"Temos o caso não muito agradável dos nossos cidadãos que, sem entender o quão perigosa é a situação, publicam vídeos", disse Oleksii Danilov ao serviço nacional de notícias da televisão, referindo-se a gravações de interceções de mísseis russos pelas defesas aéreas ucranianas transmitidas nas redes sociais. "Tenho certeza de que aqueles que fazem estas coisas acabarão responsabilizados", referiu.

Desde o início desta guerra, as autoridades ucranianas pediram aos seus cidadãos que evitassem a publicação de vídeos gravados no interior da Ucrânia com interceções de mísseis ou drones russos ou mostrando as consequências desses ataques.

A exibição de alguns desses vídeos permite à Rússia conhecer em detalhe o local onde os seus mísseis caíram e, assim, corrigir a trajetória em futuros ataques. Além disso, as gravações das interceções podem dar uma ideia da localização das defesas antiaéreas ucranianas.

Os apelos para evitar tais publicações intensificaram-se após o ataque massivo a Kiev, na manhã de terça-feira, no qual a Força Aérea ucraniana disse ter derrubado 18 mísseis russos, incluindo seis foguetes supersónicos Kinzhal.

A Rússia garante, por seu lado, que atingiu um sistema antiaéreo Patriot que a Ucrânia tinha recebido dos seus parceiros ocidentais.

