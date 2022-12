Avião chinês ARJ21 consegue primero comprador no estrangeiro

© Wikimedia Commons

A companhia aérea indonésia de baixo custo TransNusa tornou-se na primeira companhia estrangeira a adquirir o primeiro avião de passageiros desenvolvido pela China para curtas distâncias, noticiou esta segunda-feira o portal Yicai.

O ARJ21 tem 95 lugares na classe económica e uma autonomia de 2225 a 3700 quilómetros com carga completa.

Desde a comercialização do avião, em 2016, já foram entregues quase uma centena de aparelhos às companhias aéreas chinesas, usados para ligar mais de 300 rotas e transportar cerca de 5,6 milhões de passageiros.

O criador da aeronave, a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), também desenvolveu o C919, que deverá começar a operar em abril do próximo ano e com a qual a empresa pretende competir diretamente com o norte-americano Boeing 737 e com o europeu Airbus A320.