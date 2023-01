Vídeo. Avião com 145 passageiros aterra em Sydney apenas com um motor

O avião da Qantas aterrou em segurança na capital australiana, Sidney © EPA

Um voo da Qantas Airways que viajava de Auckland, Nova Zelândia, para Sydney, Austrália, aterrou hoje em segurança, com num único motor, após emitir um alerta quando sobrevoava o Oceano Pacífico.

O voo Qantas 144, com 145 passageiros a bordo, aterrou no aeroporto de Sydney, depois de um voo de três horas e meia entre as cidades mais populosas das nações vizinhas.

O Boeing 737-838 "experimentou um problema" com um dos seus dois motores a cerca de uma hora de Sydney, disse a Qantas em comunicado.

A Qantas disse que o piloto desligou o motor, mas não especificou o problema.

"Embora as paragens do motor de voo sejam raras, e seriam naturalmente preocupantes para os passageiros, os nossos pilotos são treinados para os gerir em segurança e os aviões são concebidos para voar durante um período prolongado num único motor", acrescentou.

O aeroporto de Sydney disse que as equipas de emergência foram colocadas em alerta, como precaução, incluindo bombeiros, ambulâncias e polícia.