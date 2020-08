Avião com 191 pessoas a bordo falha aterragem na Índia. Morreram 16 pessoas

Por Francisco Nascimento 07 Agosto, 2020 • 16:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um avião da Air India sofreu um acidente na aterragem, quando chegava à cidade de Calecute. A aeronave tinha 191 pessoas a bordo, de acordo com a agência de notícias AFP. As autoridades confirmaram 16 mortos e 15 feridos graves.

O voo tinha partido do Dubai e estava a chegar ao Aeroporto de Kozhikode. De acordo com os órgãos de informação locais, o avião fragmentou-se em dois, despistando-se aquando da aterragem, devido às fortes chuvas que se fazem sentir na índia.

De acordo com as autoridades, as operações de busca e resgate já terminaram, com todos os feridos a serem transferidos para os hospitais da zona.

O primeiro-ministro indiano lamentou o acidente no Twitter. Narendra Modi diz que estão a ser prestados todos os cuidados aos afetados.

A companhia aérea adianta que no avião seguiam 184 passageiros, incluindo dez crianças, e sete membros da tripulação. O acidente aconteceu pelas 19h30 [14h30 em Portugal continental].

O Governo indiano já abriu um inquérito ao incidente.

Em atualização