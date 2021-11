Avião com cantora brasileira Marília Mendonça cai e artista é resgatada com vida

© Direitos Reservados

Um avião que transportava a cantora brasileira Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu hoje no interior do estado de Minas Gerais e todos os ocupantes foram resgatados com vida, noticiou a imprensa local, citando a assessoria da artista.

De acordo com o portal de notícias G1, dentro da aeronave, com capacidade para seis passageiros, estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.

Até ao momento, o corpo de bombeiros ainda não confirmou o estado de saúde dos ocupantes, apesar da assessoria de Marília Mendonça indicar que estão todos bem.

A cantora deslocava-se para um espetáculo em Minas Gerais e, momentos antes da queda, partilhou um vídeo a entrar na aeronave.

A jovem artista, de 26 anos, é um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade e já atuou em Portugal.