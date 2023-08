Avião cai em estrada na Malásia. Há dez mortos

Por Carolina Quaresma 17 Agosto, 2023 • 11:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dez pessoas morreram, esta quinta-feira, após um avião cair numa estrada da Malásia. A bordo da aeronave estavam oito pessoas (seis passageiros e dois tripulantes), mas outras duas pessoas que passavam no local - uma num carro e outra num motociclo - também morreram, avança a agência de notícias AFP.

A aeronave, operada pela Jet Valet, partiu do Aeroporto Internacional de Langkawi às 14h08 locais (07h08 em Lisboa) com destino ao Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah.

Em comunicado, a Autoridade da Aviação Civil da Malásia explica que o primeiro contacto da aeronave com a torre de controlo de tráfego aéreo de Subang ocorreu às 14h47 (07h47 em Lisboa) e a autorização para a aterragem foi dada um minuto depois. Às 14h51 (07h51 em Lisboa), a torre de controlo apercebeu-se de fumo proveniente do local do acidente, mas garante que não recebeu qualquer pedido de socorro por parte da tripulação.