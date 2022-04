Avião da TAP falha aterragem em Copenhaga. Autoridades investigam "incidente grave"

Airbus A320-200 da TAP Portugal © Wikimedia Commons

Um avião da TAP que partiu de Lisboa na sexta-feira falhou a aterragem no aeroporto de Copenhaga, na Dinamarca, tendo apenas conseguido à segunda tentativa.

Durante a aproximação à pista, o Airbus A320-200 com 102 passageiros e sete tripulantes a bordo foi apanhado por uma forte rajada de vento que terá feito com que a asa esquerda do avião, e talvez o motor (CFM56), tocassem no chão, relatam testemunha oculares citadas pelo Aviation Harald, que avançou a notícia.

O piloto foi obrigado a abortar a aterragem, mas já tinha perdido velocidade e altitude, pelo que acabou por sobrevoar edifícios nas imediações do aeroporto de Copenhaga a apenas 90 metros de altura e 187 quilómetros por hora, descreve a mesma fonte, um portal dedicado ao registo de acidentes aéreos.

Só 20 minutos mais tarde o Airbus tentou nova abordagem a pista, aterrando sem problemas numa segunda tentativa.

© Reprodução Flight Radar24

O conselho de investigação de acidentes aéreos dinamarquês classificou a ocorrência como um "incidente grave" e abriu um inquérito para investigar o sucedido, mas esclarece que "não há indicações visuais ou marcas que indiquem que a a asa ou o motor tocaram no solo".

Também TAP não confirma quaisquer danos no avião. Em resposta à CNN, a companhia aérea assegura que está a colaborar com a investigação, mas recusa "tirar conclusões precipitadas" sobre o incidente.

"As verificações técnicas foram devidamente efetuadas no avião, que já foi libertado", acrescenta a TAP. "Os dados de voo serão analisados durante o processo de investigação de segurança" levado a cabo pelas autoridades dinamarquesas.