Avião da TAP que falhou aterragem em Copenhaga pode ter tido falha no motor

O Airbus A320-200 da TAP © Wikimedia Commons (arquivo)

Por Maria Augusta Casaca 13 Abril, 2022 • 14:27

A investigação ao que se passou com o avião da TAP que só à segunda tentativa conseguiu aterrar no aeroporto de Copenhaga, na Dinamarca, está ainda a decorrer.

A TAP veio esta terça-feira garantir que o avião nunca tocou com a asa no chão, nem houve impacto, o que foi confirmado também pelas autoridades dinamarquesas.

O caso aconteceu na última sexta-feira e testemunhas oculares afirmaram que o avião, que fazia o voo entre Lisboa e Copenhaga, teria tocado com a asa e eventualmente com o motor esquerdo no solo na primeira tentativa de aterragem.

Mas de acordo com o site de aviação civil Aviation Herald, que vai atualizando as informações, o gabinete dinamarquês de investigação de acidentes informou que "a tripulação declarou emergência ao não ter alcançado o desempenho de subida necessário".

Quando não conseguiu aterrar, o piloto terá tentado subir com o avião a uma altitude segura, mas testemunhas oculares afirmaram que a aeronave quase colidiu com uma antena e edifícios, antes de conseguir adquirir a altura desejada.

Ao que refere o site dinamarquês, a aeronave terá tido um problema no motor esquerdo do avião e a investigação está agora centrada em perceber "porque não foi alcançado o desempenho exigido com esse motor", se haverá alguma falha mecânica.

O Airbus 320 continua ainda no aeroporto de Copenhaga embora, de acordo com informações da TAP, já tenha sido libertado pelas autoridades aeronáuticas do país nórdico.

Quando acontecem estes casos há uma série de procedimentos a seguir, desde contactar o fabricante, a companhia francesa Airbus, até analisar os dados de voo que são transmitidos por via eletrónica. De acordo com a TAP, o avião só regressará quando todos os procedimentos de segurança estiverem garantidos.