Dois desaparecidos após queda de avião de combate a incêndios na Grécia

25 Julho, 2023

Um avião de combate a incêndios despenhou-se na Grécia, esta terça-feira, durante uma missão na ilha de Eubeia, disse à agência de notícias AFP um porta-voz dos bombeiros.

No avião encontravam-se duas pessoas e a comunicação com os pilotos foi perdida, segundo diversos media. Até ao momento não há informações sobre vítimas mortais do acidente.

"Um avião Canadair grego, com pelo menos duas pessoas a bordo, despenhou-se perto de Platanisto", uma aldeia de Eubeia, disse o porta-voz Yannis Artopios.

A Canadair-style water bomber with "at least two people on board" crashed while battling a forest fire in #Greece, southern Evia, fire service spokesman Yannis Artopios told AFP pic.twitter.com/R9zA3H9kxE - Greek City Times (@greekcitytimes) July 25, 2023

Os dois pilotos a bordo, que foram dados como desaparecidos, pertenciam à Força Aérea grega, segundo o Ministério da Defesa grego, citado pela televisão estatal ERT, que registou e divulgou imagens do avião a despenhar-se após lançar água sobre uma frente de fogo, e seguida de uma grande explosão.

Várias equipas de bombeiros e um helicóptero deslocaram-se à zona.

A Grécia está a viver uma onda de calor com temperaturas recorde e tem sido palco de vários incêndios florestais que continuam a devastar partes das ilhas gregas de Rodes, ​​​​​​​Corfu e Eubeia.

Em Atenas, os termómetros devem chegar a 41 ºC e no centro do país, 44 ºC, segundo a previsão agência meteorológica nacional (EMY) grega.

Estas temperaturas muito elevadas, que surgem após um fim de semana de calor intenso, vão manter-se na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até 5 ºC a partir de quinta-feira, segundo a mesma fonte.

A Grécia está a passar por uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, de acordo com especialistas do EMY. Sem atingir o recorde histórico nacional de 48 ºC, a temperatura chegou a 46,4 ºC em Gythio, na península do Peloponeso (sul), no domingo.

Na linha de frente dos incêndios, que duram há mais de uma semana no país, os bombeiros ainda trabalham nas ilhas de Rodes, no mar Egeu (sudeste), Corfu, no mar Jónico (noroeste) e em Eubeia, uma grande ilha a leste de Atenas.

Estes incêndios florestais, alimentados por fortes ventos, já destruíram milhares de hectares de floresta e vegetação, até ao momento sem causar vítimas.

Em Eubeia, Rodes e Corfu, onde ocorreram operações de retirada de pessoas sem precedentes no fim de semana passado, centenas de bombeiros apoiados por helicópteros e aviões tentam conter o incêndio pelo oitavo dia consecutivo, segundo os bombeiros.

Um apelo da Proteção Civil grega para evacuar uma localidade foi emitido durante a noite de segunda-feira para esta terça-feira nesta ilha perto de Atenas, cuja parte norte foi devastada há dois anos por violentos incêndios.

Uma quarta frente de incêndio preocupa os bombeiros perto de Aigio, uma cidade no oeste do Peloponeso.

Muitas regiões do país permanecem esta terça-feira "em alerta vermelho", ou seja, em "extremo perigo" de incêndios florestais enquanto sopram ventos de até 40 quilómetros por hora no mar Egeu.