Avião de repatriamento de franceses no Congo atingido por disparos

O avião da Air France ficou danificado © AFP

Por Lusa 12 Abril, 2020 • 18:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um avião da Air France, encarregue do repatriamento de cidadãos franceses por causa da pandemia, ficou danificado após ter sido alvo de disparos, alegadamente na sequência de "uma briga" entre dois agentes do aeroporto Pointe-Noire, na República do Congo.

De acordo com um comunicado divulgado pela companhia aérea Air France, citado pela agência France-Presse (AFP), "um Airbus A330 da empresa foi danificado depois de um incidente no aeroporto de Pointe-Noire", na noite de sábado.

Uma fonte anónima disse à AFP que o incidente ocorreu "aparentemente" na sequência de "uma briga" entre um agente da Direção-Geral de Vigilância Territorial congolesa e o superior hierárquico.

O agente, que "estava sob a influência de álcool", terá disparado para o ar, atingindo a aeronave.

O avião deveria ter aterrado hoje no aeroporto Paris - Charles de Gaulle, mas, devido ao incidente, o voo foi adiado para segunda-feira, para permitir o envio de "uma aeronave substituta (Boeing 777-200) e de uma tripulação", prosseguiu a companhia aérea.

A aeronave estava parada no ponto de estacionamento [do aeroporto de Pointe-Noire] durante o incidente, sem a tripulação ou os passageiros a bordo, garantiu a Air France.

O novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pela pandemia da doença covid-19, já provocou mais de 109 mil mortos e infetou quase 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 360 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

França já contabiliza 13.832 mortos e 129.654 casos confirmados de infeção.

Em África, há registo de 744 mortos num universo de mais de 13 mil casos em 52 países.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS