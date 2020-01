© Reprodução Youtube

Dezenas de crianças sofreram ferimentos ligeiros depois de um avião ter derramado combustível sobre uma escola durante uma aterragem de emergência em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O avião da companhia aérea Delta com destino a Xangai tinha acabado de descolar quando registou problemas num dos motores. Os pilotos decidiram regressar ao ao aeroporto de Los Angeles e libertaram o combustível no ar, uma manobra habitual para reduzir o peso do aparelho e facilitar uma manobra de emergência.

Segundo confirmou à Agência France Press AFP Adrian Gee, porta-voz da companhia aérea, parte do combustível acabou por cair sobre o pátio de várias escolas, afetando principalmente a escola de ensino básico Park Avenue Elementary School, a 30 quilómetros do aeroporto LAX

Pelo menos 20 crianças e 11 adultos sofreram irritações na pele e pequenos problemas respiratórios e foram assistidas no local pelas equipas de emergência.

A agência reguladora da aviação civil nos Estados Unidos abriu uma investigação para apurar se foram cumpridos os "procedimentos especiais" de liberação de combustível para aeronaves operando dentro e fora de qualquer grande aeroporto.

"Estes procedimentos incluem liberar o combustível em determinadas zonas despovoadas, tipicamente em altitudes elevadas, de maneira que se se disperse antes de chegar ao solo", informou a FAA no Twitter.