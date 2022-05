Trata-se de um avião Cessna 182 © Pixabay (arquivo)

A polícia da Croácia anunciou que está à procura de um pequeno avião que saiu este domingo do radar, depois de descolar da cidade croata de Split.

O avião Cessna 182 desapareceu do radar por volta das 09h25 (10h25 em Lisboa) quando voava em direção da Alemanha, segundo uma declaração da polícia.

As autoridades enviaram equipas de resgate e estão a revistar a área com drones, acrescentou a polícia, através de um comunicado que não especificava quantas pessoas se encontravam no avião.