Um avião despenhou-se esta terça-feira, nos arredores de Houston, no estado norte-americano no Texas. Todas as 21 pessoas que seguiam a bordo (18 passageiros e três membros da tripulação) sobreviveram ao acidente.

De acordo com os bombeiros, pelo menos uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros.

Os sobreviventes conseguiram sair do aparelho antes de este ter sido tomado pelas chamas.