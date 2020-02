Avião sai da pista e parte-se em três em Istambul

© Twitter

Por Gonçalo Teles 05 Fevereiro, 2020 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um avião de passageiros sai da pista do aeroporto Sabiha Gokcen em partiu-se em três partes antes de incendiar em Istambul, na Turquia. A estação de televisão turca NTV adianta que estavam a bordo 177 passageiros, entre eles 12 crianças e seis tripulantes. Há, segundo fontes oficiais 52 feridos.

Segundo a mesma televisão, o avião - um Boeing 737 - fazia a ligação entre Izmir e Istambul ao serviço da companhia aérea Pegasus. O ministro turco dos Transportes, citado pela NTV, já indicou que não há vítimas mortais resultantes do acidente, embora se registe a existência de feridos.

"As nossas ambulâncias transportaram 52 pessoas feridas em Sabiha Gökçen para hospitais na região", disse o governador da província de Istambul, Ali Yerlikaya, em comunicado.

O avião terá sentido dificuldades na aterragem e, dada a chuva que se abate sobre a cidade, acabou por não conseguir manter-se na pista do aeroporto.

As imagens do local mostram alguns dos passageiros a sair pelo próprio pé dos destroços, sendo que outra parte dos envolvidos foi evacuada pelos serviços de emergência. Cinco polícias que se dirigiam para o local ficaram feridos num acidente de viação.

O aeroporto está fechado e os voos estão a ser desviados para outros aeroportos na zona. A Procuradoria-Geral da região da Anatólia já iniciou uma investigação ao caso.

Historial de acidentes

Há um mês, um Boeing 737-800 da Pegasus também saiu da pista deste mesmo aeroporto, obrigando ao encerramento da infraestrutura.

Em janeiro de 2018, o mesmo modelo da companhia deslizou no aeroporto de Trabzon e parou a poucos metros do mar Negro, com as rodas atoladas em lama. Quatro dias depois, acabou por ser recolocado na pista de aterragem com o auxílio de gruas.

A Pegasus, que opera há mais de 20 anos, tem uma frota de 83 aviões, incluindo 47 Boeings and 36 Airbus, de acordo com o seu site.