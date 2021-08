Avião militar afegão abatido após atravessar ilegalmente a fronteira com Uzbequistão

No domingo, o Uzbequistão declarou ter detido 84 militares afegãos que atravessaram a fronteira © EPA

Um avião militar afegão foi abatido pela Força Aérea do Uzbequistão, de acordo com o Ministério da Defesa do país da Ásia Central.

"Um avião militar atravessou ilegalmente a fronteira com o Uzbequistão. Há uma investigação em curso sobre o que aconteceu", declarou o porta-voz do Ministério, Bakhrom Zulfikarov.

De acordo com a AFP, Bakhrom Zulfikarov confirmou a notícia avançada pela imprensa local sobre a queda de um avião no domingo na província de Surkhondaryo, na fronteira com o Afeganistão.

Bekpulat Okboyev, médico que trabalha num hospital da região, afirmou, em declarações à AFP, que dois pacientes com uniforme afegão foram internados na instituição de saúde no domingo à noite, um dos quais, o piloto, ejetou-se do avião de paraquedas. Ainda não são conhecidos mais pormenores, tais como o número de pessoas que se encontravam a bordo.

O Afeganistão está sob o controlo dos taliban, e o Presidente do país fugiu para o estrangeiro no domingo, após a entrada dos insurgentes em Cabul.

No domingo, o Uzbequistão declarou ter detido 84 militares afegãos que atravessaram a fronteira e pediram ajuda médica.