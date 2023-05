Avião militar despenha-se e atinge casa na índia. Há dois mortos

Mig-21 ao serviço da Força Aérea Indiana © Flickr

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas depois de um avião militar se ter despenhado sobre uma casa na índia esta segunda-feira.

O aparelho, um Mig-21 de fabrico russo, caiu sobre uma casa perto da cidade Hanumangarh, no estado de Rajasthan, durante um treino de rotina, avança a AFP.

O piloto foi resgatado com vida, mas dois habitantes da casa morreram e outros três ficaram feridos.

"O piloto ejetou-se com segurança e ficou ferido sem gravidade", confirmou a Força Aérea da índia, acrescentando que vai ser aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.

Este é o sexto acidente com aviões MiG-21 desde janeiro de 2021 na índia e o único em que o piloto conseguiu sobreviver.

Fabricados na Rússia, os aviões militares deste modelo começaram a ser usados na Índia desde a década de 1960 e foram durante décadas considerados a espinha dorsal da Força Aérea do país. Agora são muitas vezes apelidados de "caixões voadores".