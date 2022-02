Avião militar ucraniano cai perto de Kiev com 14 pessoas a bordo

Kiev, na Ucrânia © Sergey Dolzhenko/EPA

Um avião militar ucraniano caiu, esta quinta-feira, perto de Kiev, na Ucrânia, com 14 pessoas a bordo, avança a AFP, citando as autoridades locais. De acordo com a Reuters, o avião terá sido abatido e estão confirmadas pelo menos cinco vítimas mortais.

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira de madrugada o início de uma operação militar na Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas regiões de Donetsk e Lugansk que reconheceu como repúblicas independentes na segunda-feira.

A Presidência russa (Kremlin) disse que a operação militar contra a Ucrânia vai durar o tempo que for preciso, dependendo dos seus "resultados" e "pertinência", e referiu acreditar que os russos apoiam a ofensiva.

Moscovo tem como objetivo impor um "estatuto de neutralidade" na Ucrânia, desmilitarizando o país e eliminando os "nazis" que lá se encontram, adiantou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em declarações aos jornalistas.

Depois de semanas de tensão crescente, a Rússia invadiu, esta quinta-feira de madrugada, a Ucrânia, fazendo ataques aéreos em todo o país, incluindo na capital, Kiev, e avançando com forças terrestres em três frentes: a partir do norte, do leste e do sul do país.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários Governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.

