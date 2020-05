Avião paquistanês com mais de 100 passageiros cai em Karachi

Por Cátia Carmo 22 Maio, 2020 • 11:37 Partilhar este artigo Facebook

Um avião da Pakistan International Airlines caiu, esta sexta-feira, em Karachi, a cidade com mais população do Paquistão. O voo PK-8303 tinha partido de Lahore, também no país, e transportava para Karachi mais de 100 passageiros, avança a AFP.

O acidente do Airbus A320, que se destinava ao Aeroporto Internacional de Jinnah, terá tido origem numa falha técnica e ainda não há informações sobre o número de feridos ou vítimas mortais. Imagens transmitidas pela televisão pública do país mostram que o aparelho se despenhou num bairro residencial.

"O avião despenhou-se em Karachi. Estamos a tentar confirmar o número de passageiros, mas à partida serão 99 passageiros e oito membros da tripulação", disse à AFP Abdul Sattar Khokhar, porta-voz da autoridade da aviação do Paquistão.

Em atualização