Avião russo aterra nos EUA para ir buscar diplomatas acusados de espionagem

Um avião russo aterrou este sábado nos Estados Unidos para ir buscar 12 diplomatas expulsos da missão russa da ONU e acusados por Washington de "espionagem", disseram as autoridades.

Os EUA fecharam o seu espaço aéreo a todos os aviões russos, após Moscovo ter invadido a Ucrânia na semana passada.

No entanto, hoje um Ilyushin IL-96 aterrou no Aeroporto Internacional de Washington, de acordo com o site Flight aware, que regista todos os movimentos aéreos.

"O governo norte-americano deu luz verde a esta aeronave, fretada pelo governo russo, para facilitar a partida de diplomatas da missão russa nas Nações Unidas", disse à agência France-Presse (AFP) uma porta-voz do Departamento de Estado.

A "exceção" é para assegurar a sua partida e a das famílias "na data imposta", acrescentou a mesma fonte.

Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira a expulsão de "12 funcionários dos serviços secretos da missão russa, que abusaram" do seu estatuto diplomático nos Estados Unidos "envolvendo-se em atividades de espionagem".

No dia seguinte, com o mesmo argumento, ordenaram a partida, até 7 de março, de um nacional russo que trabalhava no secretariado da ONU.

O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoli Antonov, considerou a medida como "um ato hostil" contra o seu país.

A missão russa na ONU tem cerca de 100 funcionários, de acordo com uma fonte diplomática russa.

