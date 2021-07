Encontrados com vida todos os passageiros do avião russo que desapareceu na Sibéria

© AFP (arquivo)

Foram encontrados com vida todos os 18 passageiros do avião russo que desapareceu esta sexta-feira dos radares, na Sibéria, na região de Tomsk, avança a AFP.

"Foi encontrado o local onde pousou o avião. Há pessoas vivas", refere o ministério de emergências da Rússia em comunicado.

O avião, com 18 pessoas a bordo, fazia um voo de ligação entre Kedrovy e Tomsk quando "deixou de comunicar e foi detetado um sinal de pedido de socorro".

A Rússia melhorou significativamente a segurança da sua aviação desde os anos 2000, quando as principais companhias aéreas do país mudaram de antigas aeronaves soviéticas para aviões mais modernos.

Problemas de manutenção e, às vezes, falta de conformidade com as regras de segurança ainda são um problema, nomeadamente em áreas remotas do país, onde aviões ou helicópteros são veículos preferenciais para ligar localidades remotas.

Este incidente acontece após um outro avião ter caído no início deste mês na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, matando todas as 28 pessoas a bordo.

* Notícia atualizada às 14h28