Avião sai da pista e entra em rua próxima do aeroporto no Irão

Um avião de passageiros iraniano que transportava cerca de 150 passageiros derrapou esta segunda-feira na pista e entrou numa rua próxima ao aeroporto na cidade de Mahshahr, depois de aparentemente ter perdido o trem de aterragem.

Até ao momento não há informação de feridos ou de danos maiores. Os passageiros saíram calmamente do avião, transportando as suas bagagens de mão, segundo imagens divulgadas no 'site' da televisão estatal.

O diretor do aeroporto regional, Mohammad Reza Rezanian, disse que todos os passageiros foram retirados com segurança do avião.

As imagens da cena mostram que o avião se imobilizou não muito longe de uma área povoada.

O incidente acontece quando o Irão ainda recorda as consequências da queda de um avião ucraniano em Teerão, abatido acidentalmente pela Guarda Revolucionária no início do mês, em pleno conflito com os Estados Unidos, e que resultou na morte de todas as 176 pessoas a bordo.

