Avós da Praça de Maio recuperaram a 131.ª criança roubada na ditadura da Argentina

A presidente da Avós, Estela de Carlotto © Luis Robayo/AFP

Por Lusa 23 Dezembro, 2022 • 06:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As Avós da Praça de Maio, na Argentina, anunciaram quinta-feira que tinham "recuperado" uma nova criança roubada durante a ditadura (1976-1983) a um casal detido em 1977, e depois desaparecido, sendo o 131º neto a recuperar a sua identidade.

As "Abuelas" (avós) indicaram num comunicado de imprensa: "Com alegria, anunciamos uma nova restituição da identidade".

"É como se o final do ano concedesse todos os nossos desejos", escreveram, numa referência ao Mundial de Futebol, que a Argentina venceu.

E prosseguiram: "Após quase três anos, estamos mais uma vez a celebrar a descoberta de um neto".

A emblemática presidente da Avós, Estela de Carlotto, disse à imprensa que o "neto nº 131" tinha 44 anos, e é filho dos antigos militantes marxistas Lucia Nadín e Aldo Quevedo, de Mendoza, que foram detidos em Buenos Aires em outubro de 1977.

A jovem mulher, então com 19 anos de idade, estava grávida de quase três meses.

Estela de Carlotto, ainda enérgica aos 92 anos, pensou ser provável que o neto 131 tivesse nascido na ESMA, a Escola de Mecânica da Marinha, cuja ala se tornou o mais infame centro de detenção e tortura da ditadura.

Foi desta ex-ESMA, agora museu e Espaço da Memória, que ela anunciou a descoberta da "nº 131", que estava ausente. Normalmente, leva tempo até que a identidade "verdadeira" seja digerida, antes de uma apresentação pública.

"Este homem concordou em realizar o teste (ADN) e ontem (quarta-feira) o Banco Nacional de Dados Genéticos anunciou a feliz notícia: É o filho de Lucía Nadin e Aldo Quevedo", disse Estela de Carlotto, mostrando uma foto do casal.

Durante a ditadura militar, entre 300 e 500 crianças foram "apropriadas". Eram nascidas de uma mãe detida e depois desapareciam e dadas a um lar que queria ou não ter filhos, muitas vezes próximo do regime, também com a ideia de criar uma criança politicamente "certa".

Em 45 anos de investigação, 130 casos tinham sido "resolvidos" e restauradas as identidades originais das crianças. O 131º caso foi o primeiro desde 2019.

As restituições têm sido raras nos últimos anos, em parte devido à pandemia de Covid-19, o que durante muitos meses dificultou o contacto e a investigação.

A organização "Abuelas", agora apoiada por uma geração mais jovem de ativistas, relançou as chamadas sessões de "abordagem espontânea" nos últimos meses, viajando pelas províncias e convidando qualquer pessoa com dúvidas sobre a sua identidade a vir falar, em total confidencialidade, com conselheiros especialmente treinados. Depois, se as suspeitas forem confirmadas, é oferecido um teste de ADN.

As "Abuelas" continuam à procura de "300 homens e mulheres, com cerca de 45 anos, que vivem com a sua falsa identidade".

"Continuaremos a trabalhar com a esperança de encontrar todos os nossos netos e netas. Eles podem estar em qualquer parte do mundo", disse Estela de Carloto, acrescentando que "é uma obra de paciência e amor".

"Estamos a começar a sonhar de novo", concluiu, referindo-se à canção preferida dos fãs argentinos no Mundial de Futebol - "Muchachos".

Segundo estimativas das ONG de direitos humanos, cerca de 30.000 pessoas morreram ou desapareceram durante a ditadura.