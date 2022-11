Azul, dourado ou cinzento: Twitter vai lançar novos ícones de verificação de contas

© Constanza Hevia/AFP

A rede social Twitter vai lançar, na próxima semana, novos ícones de verificação de contas de empresas e de membros do Governo, que se juntam ao já utilizado símbolo azul, anunciou sexta-feira o dono da empresa.

"Marca dourada para as empresas, marca cinzenta para Governo, azul para as pessoas (celebridades ou não) e todas as contas verificadas serão autenticadas manualmente, antes da ativação da marca. Doloroso, mas necessário", apontou Elon Musk, através de uma mensagem publicada no Twitter.

Sorry for the delay, we"re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary. - Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Em resposta a um utilizador, o dono do Twitter precisou que se trata de um serviço conhecido como 'Verified', que será ativado, provisoriamente, na sexta-feira da próxima semana.

Musk adiantou ainda que a falsificação deliberada de identidade será punida com a suspensão da conta.

Na segunda-feira, Elon Musk adiou, indefinidamente, a verificação de contas pagas devido à proliferação de identidades falsas.