Baku e Washington discutem fornecimento de gás do Azerbaijão à Europa

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, discutiu na terça-feira com a subsecretária de Estado adjunta dos Estados Unidos para a Diplomacia Energética, Laura Lohman, o aumento do fornecimento de gás do Azerbaijão à Europa.

Segundo um comunicado divulgado pela presidência do Azerbaijão, durante a reunião foi destacado o papel do país para a diversificação no fornecimento de gás à Europa e discutido um aumento das exportações nesse sentido.

Baku agradeceu a Washington o apoio norte-americano a "projetos energéticos globais" do país, incluindo um oleoduto que liga o Azerbaijão à cidade turca de Ceyhan, passando pela capital georgiana, Tbilissi.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, Jeihun Bayrámov, deslocou-se na terça-feira à Bulgária para conversações com a sua homóloga, Teodora Guenchovska, tendo sido igualmente abordado o aumento do fornecimento de gás, segundo fontes citadas pela agência Efe.

A Bulgária, a Grécia e a Itália já recebem atualmente gás do Azerbaijão através do gasoduto Transadriático.

No mês passado, Aliev afirmou que o seu país pode duplicar o fornecimento de gás a Itália, mas para isso é necessário aumentar a capacidade de transporte do referido gasoduto.

