A guerra da Ucrânia e Zelensky foram claramente o acontecimento e a figura internacionais do ano, mas há mais a destacar.

Por TSF 27 Dez, 2022 • 20:04

A incontornável guerra da Ucrânia, o papel de Volodymyr Zelensky, a viragem política no Brasil, com a derrota de Bolsonaro nas urnas e o regresso de Lula da Silva à presidência do país, a "onda vermelha" republicana que não se confirmou nas eleições intercalares dos EUA e a revolta nas ruas do Irão e do mundo, depois da morte de Masha Amini, após ter sido espancada pela polícia, são os destaques de Ricardo Alexandre, de tudo o que se passou no mundo em 2022.