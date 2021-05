Baleia encalha no rio Tamisa, em Londres

Baleia-de-minke © DR

Esteve em curso, durante a noite, uma operação de resgaste para salvar uma baleia presa no rio Tamisa, em Londres. Trata-se de uma baleia-anã, que terá entre 3 a 4 metros e que ficou encalhada na barragem de Richmond Lock, no sudoeste de Londres.

Polícia, bombeiros e autoridades marítimas estiveram a trabalhar, ao longo de toda a noite, para tentar libertar a baleia.

De acordo com a BBC News, as equipas de resgate já conseguiram desencalhá-la e um veterinário irá agora determinar se o animal terá forças suficientes para ser devolvido ao mar, sendo que ainda não é certo se está conseguirá sobreviver.

O porto de Londres adiantou que a baleia ficou presa por volta das 19h00 de domingo e que as autoridades chegaram ao local por volta das 21h00, para iniciar as operações de salvamento.

As baleias-anãs (ou baleias-de-minke) são as mais pequenas da família das grandes baleias, podendo crescer até aos 10 metros, e habitam a zona norte do oceano Atlântico e o oceano Pacífico.