Banco Central do Brasil suspende pagamentos e transferências por WhatsApp

O banco central (BC) brasileiro suspendeu, na terça-feira, os pagamentos e transferências por WhatsApp no país para avaliar os riscos e garantir o funcionamento adequado do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), segundo noticiou a imprensa local.

"A motivação do BC para a decisão é preservar um adequado ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato", adiantou, em nota o banco.

A medida determina que os cartões Visa e Mastercard, que viabilizavam estas operações financeiras, suspendam esta função.

"O eventual início ou continuidade das operações sem a prévia análise do regulador poderia gerar danos irreparáveis ao SPB, nomeadamente no que se refere à competição, eficiência e privacidade de dados", refere o texto.

Em nota citada pelo portal G1, o WhatsApp informou que o "objetivo é fornecer pagamentos digitais para todos os utilizadores do WhatsApp no Brasil, com um modelo aberto e trabalhando com parceiros locais e o Banco Central".

O WhatsApp, empresa controlada pelo Facebook, anunciou na semana passada que o Brasil seria o primeiro país a receber uma atualização da aplicação que permitiria envio e recebimento de dinheiro, além de pagamentos por produtos e serviços para contas do WhatsApp Business.

Os pagamentos aconteceriam dentro de uma função chamada Facebook Pay, resultante de uma parceria com a Visa, que usaria os dados de cartão em todas as aplicações da empresa.

O Brasil foi escolhido para iniciar o serviço porque possui a segunda maior comunidade de clientes do WhatsApp no mundo, com mais de 120 milhões de utilizadores, superado apenas pela Índia.