Banco de Inglaterra volta a vender dívida pública a partir de 1 de novembro

© Tolga Akmen/EPA

Por Lusa 19 Outubro, 2022 • 06:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco de Inglaterra vai voltar a vender dívida pública a partir de 01 de novembro, que tinha sido forçado a suspender em finais de setembro, perante a instabilidade financeira provocada pelo plano governamental de redução de impostos.

O banco central atrasou em um dia o início desta venda, prevista para 31 de outubro, face aos planos do ministro da Economia, Jeremy Hunt, de apresentar neste dia um programa fiscal pormenorizado de médio prazo.

Em comunicado, a entidade detalhou que vai determinar a próxima quinta-feira os prazos e as dimensões dos leilões que tenciona levar a cabo no último trimestre do ano, para começar a libertar-se da dívida adquirida, com o seu programa de alívio quantitativo introduzido em 2009, durante a anterior crise financeira.

O banco central possui 838 mil milhões de libras (962 mil milhões de euros) em obrigações de dívida pública.

Pouco depois do início desta operação de redução de ativos, vai reunir em 03 de novembro o seu comité de política monetária para, presumivelmente, decidir a subida da taxa de juro de referência.