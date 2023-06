Banco JPMorgan vai pagar mais de 200 milhões de euros a vítimas de Jeffrey Epstein

O valor, divulgado inicialmente pelo Wall Street Journal, foi confirmado à AFP por um dos advogados das vítimas © Peter Foley/EPA

Por Cátia Carmo com AFP 12 Junho, 2023 • 19:44

O banco norte-americano JPMorgan Chase vai pagar 290 milhões de dólares (269 milhões de euros) às supostas vítimas do falecido magnata Jeffrey Epstein, acusado de exploração sexual de menores. O acordo foi anunciado esta segunda-feira e evita um julgamento de grande repercussão mediática.

O valor, divulgado inicialmente pelo Wall Street Journal, foi confirmado à AFP por um dos advogados das vítimas, David Boies.

"As partes acreditam que este acordo é o melhor para todos, especialmente para as vítimas que sobreviveram aos terríveis abusos do senhor Epstein", pode ler-se num comunicado conjunto, citado pela AFP.

Em novembro do ano passado foi apresentada uma queixa que acusava o bando de ter ignorado, durante anos, os avisos sobre o magnata que, em 2019, foi acusado e preso por ter organizado uma rede de dezenas de jovens com as quais mantinha relações sexuais nas suas propriedades. Suicidou-se na prisão algumas semanas depois, antes de ser julgado.

O JPMorgan forneceu serviços a Epstein entre 1998 e 2013. Desde 2005 que o norte-americano estava identificado como agressor sexual.