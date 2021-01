Banco Mundial acredita na recuperação mas não afasta recessão global em 2021

© Joseph Eid/AFP

O Banco Mundial acredita que a economia global vai recuperar 4% neste ano depois da queda de 4,3% registada em 2020 (que foi menor do que o antecipado).

Os especialistas avisam no entanto para o elevado grau de incerteza que continua e por isso constroem quatro cenários para o Produto Interno Bruto do planeta. No cenário base, que pressupõe que a vacinação corre como previsto, a economia global recupera 4% neste ano e 3,8 no próximo, sem no entanto retomar os níveis pré-pandemia.

No relatório de perspetivas económicas globais (que não inclui dados específicos sobre Portugal), o Banco Mundial também admite outros cenários: o negativo, em que "as infeções continuam a aumentar e o lançamento da vacina é atrasado", o que poderia limitar a expansão global a 1,6% em 2021; e o muito negativo, que pressupõe dificuldades ainda maiores, com uma demora na vacinação que implique novas medidas restritivas por parte dos governos. Neste cenário, o mundo tem um segundo ano de recessão em 2021, e um crescimento de 2% em 2022.

Os técnicos admitem também um cenário positivo, em que a vacinação é mais rápida e abrangente do que o estimado. Neste caso o PIB mundial vai crescer 5%.

O Banco Mundial apela por isso aos governos que ajam de forma decidida para controlar a pandemia e implementar reformas que incentivem o investimento, que "colapsou em 2020 em muitas economias emergentes". O investimento "deverá recuperar em 2021, mas sem reverter a diminuição de 2020".

