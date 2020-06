Banco Mundial antecipa queda de 9,1% da economia da zona euro este ano

© John Thys/AFP

O Banco Mundial (BM) prevê uma queda de 9,1% da economia da zona euro em 2020, recuperando em 2021 para um crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no bloco, segundo as Previsões Económicas Mundiais hoje divulgadas.

Num cenário base que inclui uma previsão de recessão de 5,2% da economia mundial, a zona euro compara negativamente com as quedas esperadas para o agregado das economias avançadas (7,0%), com os Estados Unidos (6,1%) e com o Japão (6,1%), em 2020.

No entanto, em 2021, a zona euro deverá retomar o crescimento com um aumento de 4,5% do PIB e, desta vez, acima da economia mundial (4,2%), das economias avançadas (3,9%), dos Estados Unidos (4,0%) e do Japão.

As previsões hoje divulgadas pelo Banco Mundial para 2020 são mais pessimistas do que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê uma quebra de 7,5% para a zona euro.

O padrão repete-se face às estimativas das instituições europeias, já que a Comissão Europeia estimou uma contração económica de 7,7% do PIB para a zona euro, e o Banco Central Europeu (BCE) prevê uma queda de 8,7%.

No documento hoje conhecido, o Banco Mundial assinalou que os governos da zona euro "impuseram várias medidas de mitigação como confinamentos nacionais, fechos alargados das escolas e restrições nas fronteiras", o que causou disrupções na atividade económica.

"Muitos países da zona euro são altamente dependentes do turismo, um setor que virtualmente fechou devido às medidas dos governos, e particularmente suscetível a recuperações lentas", pode ler-se no documento, que destaca, por outro lado, que, "em contraste com os Estados Unidos, o aumento do desemprego tem sido modesto até agora", devido às medidas de apoio ao emprego de curto prazo.

O Banco Mundial assinala ainda que o BCE "ofereceu baixas taxas de juro aos bancos, aumentou significativamente a compra de ativos, e aliviou medos de falências de Estados-membros ao levantar restrições de distribuição do seu programa de compras".

A instituição sediada em Washington referiu também as medidas tomadas a nível nacional, como um estímulo alemão de 4,5% do PIB -- "cerca do dobro do apoio providenciado em 2009" --, juntamente com um "envelope de mais de 20% do PIB em garantias de crédito ao setor empresarial".

"A Itália, apesar de constrangida pelos níveis de dívida elevados existentes, anunciou estímulos orçamentais de mais de 4% do PIB", refere o BM, realçando também que os maiores Estados-membros estão a avançar com o plano de recuperação ao nível da União Europeia, "incluindo subvenções para as economias mais afetadas pela crise".

