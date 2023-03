Banco suíço UBS nomeia novo CEO

Sergio Ermotti © Fabrice Coffrini/AFP

O banco suíço UBS, que adquiriu recentemente o rival local Credit Suisse a mando do Governo suíço, anunciou esta quarta-feira a nomeação de Sergio Ermotti como novo CEO (presidente executivo), em substituição de Ralph Hamers.

Ermotti assume o cargo de CEO (Chief Executive Officer) a partir de 05 de abril "à luz das novas prioridades do UBS, na sequência da aquisição do Credit Suisse", afirma um comunicado, que precisa que Hamers continuará como conselheiro do novo CEO durante um "período de transição".

Hamers desempenhou "um papel muito importante na aquisição do Credit Suisse", adianta o comunicado.

Ermotti já foi CEO do UBS durante nove anos, entre 2011 e 2020, e, segundo o comunicado, desempenhou um papel fundamental no reposicionamento do banco após a crise financeira de 2008, na qual o banco teve de ser resgatado pelas autoridades suíças.

"É para mim uma honra ser convidado a liderar este banco num momento tão importante para os seus acionistas e para a Suíça", disse no comunicado o novo CEO, que até agora presidiu ao gigante suíço do resseguro Swiss Re.