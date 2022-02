Sites do Governo e de bancos ucranianos alvo de ciberataque de "larga escala"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky © EPA

Os sites do Governo ucraniano, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do serviço estatal de segurança estão a ser alvo de um ciberataque de larga escala. De acordo com a Reuters, que cita as autoridades ucranianas, o ataque começou a ser notado às 16h00 locais (14h00 em Lisboa).

O Ministério da Transformação Digital confirmou que os sites ficaram todos offline em simultâneo, suspeitando de se tratar de um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS).



Já durante esta semana, face à tensão crescente com a Rússia, as autoridades ucranianas assumiram que piratas informáticos associados às Rússia estavam a preparar ataques de grande escala a agências governamentais, bancos e ao setor da Defesa.